ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
386
Час на прочитання
1 хв

Зеленський відповів, чи роздратований небажанням Трампа посилювати санкції

За словами Зеленського, від американських санкцій залежить, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський запевнив, що не роздратований позицією Трампа, який поки не посилює санкції проти РФ.

Про це глава держави сказав на брифінгу з журналістами.

«По-перше, я не роздратований, а дуже сфокусований, тому що у нас зараз непростий час. Повірте мені, я сфокусований, тому що я знаю, як в такий час діяти. Без зайвих деталей, розуміючи головний результат і на кого можна, скажімо так, розраховувати, на кого ні. Пакет Європи буде, і буде він сильний. Є відповідні дати, ніхто ніколи не хоче штовхати, є дати, є домовленості, я впевнений в цьому. Мало того, буде наступний пакет, безумовно, якщо не буде припинення війню з російської сторони, сильний європейський пакет буде і наступний», — розповів Зеленський про європейські санкції.

Що стосується санкційного пакету Сполучених Штатів Америки, то тут, за словами президента, інша історія.

«Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі Сполученими Штатами Америки, для того, щоб вони в якийсь момент ввели відповідні санкції. Це сильно допоможе. Банківські енергетичні санкції від Америки дуже сильно залежать, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну, або ні, або у них будуть серйозні економічні виклики», — пояснив Зеленський.

Раніше президент Зеленський розповів, про що говорив із Дональдом Трампом.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie