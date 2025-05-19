Зеленський відповів, чи роздратований небажанням Трампа посилювати санкції

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський запевнив, що не роздратований позицією Трампа, який поки не посилює санкції проти РФ.

Про це глава держави сказав на брифінгу з журналістами.

«По-перше, я не роздратований, а дуже сфокусований, тому що у нас зараз непростий час. Повірте мені, я сфокусований, тому що я знаю, як в такий час діяти. Без зайвих деталей, розуміючи головний результат і на кого можна, скажімо так, розраховувати, на кого ні. Пакет Європи буде, і буде він сильний. Є відповідні дати, ніхто ніколи не хоче штовхати, є дати, є домовленості, я впевнений в цьому. Мало того, буде наступний пакет, безумовно, якщо не буде припинення війню з російської сторони, сильний європейський пакет буде і наступний», — розповів Зеленський про європейські санкції.

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Що стосується санкційного пакету Сполучених Штатів Америки, то тут, за словами президента, інша історія.

«Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі Сполученими Штатами Америки, для того, щоб вони в якийсь момент ввели відповідні санкції. Це сильно допоможе. Банківські енергетичні санкції від Америки дуже сильно залежать, чи буде далі Путін і армія Росії заробляти на цю війну, або ні, або у них будуть серйозні економічні виклики», — пояснив Зеленський.

Раніше президент Зеленський розповів, про що говорив із Дональдом Трампом.