Політика

Політика
464
Зеленський відповів, чи вдасться повернути окуповані території

Чи є шанси повернути окуповані території України — Зеленський розкрив свою позицію.

Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість відвоювання всіх територій.

Про це він розповів під час брифінгу з журналістами після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, питання кордонів є «дуже чутливим». Також він підтвердив свою позицію:

«Це найскладніше питання, безумовно. Я розумію, що росіяни мають іншу позицію. Вони дійсно хотіли окупувати всю територію. Наша позиція полягає в тому, що спочатку отримаємо зупинення вогню, аби ми могли сісти за стіл переговорів, поговорити, зрозуміти — наші позиції. Я думаю, що це дуже важливий перший крок».

Він додав, що розуміє наміри Росії окупувати всю територію, однак наполягає, що обговорення територіальних аспектів перед припиненням вогню є контрпродуктивним. Президент висловив упевненість, що Дональд Трамп «розуміє» цю послідовність дій.

Нагадаємо, 17 жовтня, у Вашингтоні президент Володимир Зеленський закінчив переговори з президентом США Дональдом Трампом і залишив Білий дім.

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що йому вдасться зупинити війну між РФ та Україною.

Під час зустрічі з Зеленським Трампа запитали про можливість ударів по РФ. Він відповів, що наразі «це лише предмет для переговорів».




