Зеленський відповів, чи відчуває він тиск з боку Трампа

Президент України Володимир Зеленський визнав, що він відчуває тиск із боку президента США Дональда Трампа.

Про це глава держави сказав на Мюнхенській конференції з безпеки.

На запитання журналістки, чи відчуває Зеленський тиск з боку Трампа, президент України відповів коротко: «Трохи».

Зеленський зазначив, що розуміє такі сигнали й допускає, що Трамп може створювати певну атмосферою перед тристоронньою зустріччю в Швейцарії.

«Я розумію сигнали президента. Можливо, він готує атмосферу перед Швейцарією, тристоронньою зустріччю тощо. Не втрачаючи гідності, ми можемо діяти», — наголосив президент.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російська сторона виявляє готовність до укладення угоди, а президент України Володимир Зеленський має активізувати зусилля в цьому напрямку.

«Росія хоче укласти угоду, і Зеленський повинен почати діяти. Інакше він втратить чудову нагоду. Він повинен діяти», — наголошував Трамп.