Зеленський відповів, чи відчуває він тиск з боку Трампа
Зеленський підкреслив, що розуміє сигнали президента Трампа та зазначив, що «не втрачаючи гідності, ми можемо діяти».
Президент України Володимир Зеленський визнав, що він відчуває тиск із боку президента США Дональда Трампа.
Про це глава держави сказав на Мюнхенській конференції з безпеки.
На запитання журналістки, чи відчуває Зеленський тиск з боку Трампа, президент України відповів коротко: «Трохи».
Зеленський зазначив, що розуміє такі сигнали й допускає, що Трамп може створювати певну атмосферою перед тристоронньою зустріччю в Швейцарії.
«Я розумію сигнали президента. Можливо, він готує атмосферу перед Швейцарією, тристоронньою зустріччю тощо. Не втрачаючи гідності, ми можемо діяти», — наголосив президент.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що російська сторона виявляє готовність до укладення угоди, а президент України Володимир Зеленський має активізувати зусилля в цьому напрямку.
«Росія хоче укласти угоду, і Зеленський повинен почати діяти. Інакше він втратить чудову нагоду. Він повинен діяти», — наголошував Трамп.