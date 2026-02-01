- Дата публікації
Зеленський відповів, чи він піде на наступні вибори президента
Президент України не має точної відповіді, однак він не виключає таке рішення.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі не має конкретної відповіді, однак не виключив, що балотуватиметься у президенти знову.
Про це він сказав під час розмови з журналістами Český rozhlas Plus.
З його слів, остаточне рішення стосовно цього залежить від того, як закінчиться війна в Україні.
Утім, на уточнювальне запитання інтерв’юера Зеленський відповів, що інколи думає про повторну участь у президентських виборах.
Нагадаємо:
Не так давно Зеленський заявив, що готовий до президентських виборів, якщо міжнародні партнери зможуть забезпечити безпеку під час їх проведення. Зеленський також готовий до змін у законодавстві про вибори під час воєнного стану і очікує пропозицій від парламенту.
Крім цього, Зеленський доручив народним депутатам напрацювати варіанти проведення виборів в Україні.
До слова, багато технічних напрацювань щодо виборів уже готові — над ними працюють сім робочих груп у ЦВК, і є відповідні чернетки у парламенті. Але жоден з документів поки не готовий до розгляду в сесійній залі через ризик перетворення теми виборів на політичний конфлікт.
Згідно з Конституцією, чергові парламентські вибори мали відбутись в Україні восени 2023 року, а президентські — у березні 2024 року.
Проте законодавство та Конституція України забороняють проводити вибори в умовах воєнного стану.
Але західні союзники України неодноразово натякали, що хотіли б проведення виборів попри війну.