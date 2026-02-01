Зеленський відповів, чи він піде на наступні вибори президента

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наразі не має конкретної відповіді, однак не виключив, що балотуватиметься у президенти знову.

Про це він сказав під час розмови з журналістами Český rozhlas Plus.

З його слів, остаточне рішення стосовно цього залежить від того, як закінчиться війна в Україні.

Утім, на уточнювальне запитання інтерв’юера Зеленський відповів, що інколи думає про повторну участь у президентських виборах.

Нагадаємо:

Не так давно Зеленський заявив, що готовий до президентських виборів, якщо міжнародні партнери зможуть забезпечити безпеку під час їх проведення. Зеленський також готовий до змін у законодавстві про вибори під час воєнного стану і очікує пропозицій від парламенту.

Крім цього, Зеленський доручив народним депутатам напрацювати варіанти проведення виборів в Україні.

До слова, багато технічних напрацювань щодо виборів уже готові — над ними працюють сім робочих груп у ЦВК, і є відповідні чернетки у парламенті. Але жоден з документів поки не готовий до розгляду в сесійній залі через ризик перетворення теми виборів на політичний конфлікт.

Згідно з Конституцією, чергові парламентські вибори мали відбутись в Україні восени 2023 року, а президентські — у березні 2024 року.

Проте законодавство та Конституція України забороняють проводити вибори в умовах воєнного стану.

Але західні союзники України неодноразово натякали, що хотіли б проведення виборів попри війну.