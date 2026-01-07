Зеленський відповів, чи впливатиме Буданов на інформаційну політику

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов / © Володимир Зеленський

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що серед пріоритетів роботи керівника його Офісу Кирила Буданова інформаційної політики немає.

Про це глава держави сказав у відповідь на запитання журналістів.

Зеленський відповів на запитання про те, чи впливатиме Буданов на інформаційну сферу в державі.

Реклама

«Я обговорював з Кирилом Будановим пріоритети, які для мене важливі. Серед них інформаційної політики немає», — коротко сказав президент.

Буданов на посаді керівника ОП

Нагадаємо, Буданов став новим керівником Офісу президента 2 січня. Його своїм указом призначив Зеленський.

Політолог Олег Саакян вважає, що призначення Буданова допоможе дистанціюватися від образу ексголови ОП Андрія Єрмака, оскільки колишній начальник ГУР має високий рівень довіри та власну суспільну вагу. Головне завдання Буданова — стати ключовим перемовником зі США. Завдяки розвідницькому досвіду він зможе розмовляти «однією мовою» з американськими спецслужбами та військовими, що має пришвидшити розв’язання критичних питань у відносинах із Вашингтоном.