Зеленський відповів, чи залишить Залужний посаду посла
Зеленський розповів, чи звільнить Валерія Залужного через критику на свою адресу.
Президент Володимир Зеленський прокоментував останнє гучне інтерв’ю посла України у Великій Британії Валерія Залужного, і заявив, що не планує його звільняти.
Про це глава держави сказав в інтерв’ю німецькому виданню Tagesschau.
«Я чув її (критику з боку Залужного на адресу Зеленського — ред.)… Бачите, я розумна людина. Я вважаю, що зараз не час для політики, бо ми у війні. Це моя позиція. Інші вирішили інакше. Ми — вільна країна. Ми боремося за незалежність і свободу», — сказав президент.
На уточнення щодо того, чи залишиться Залужний на посаді посла, глава держави відповів ствердно.
«Чи склалося враження, що я хотів його звільнити?», — риторично запитав у журналіста Зеленський.
Інтерв’юер продовжив своє питання і нагадав, що Залужний, зокрема, говорив про помилки влади під час планування контрнаступу.
«Всі знають мою відповідь на ці питання. Я не хочу зараз грати в політику. Я поважаю нашу армію і поважаю те, як вона боролася на різних етапах війни проти Росії протягом усіх цих років. Більше я нічого не можу сказати. Я не хочу заглиблюватися в цю історію. Мене це не особливо цікавить», — сказав Зеленський.
На ще одне запитання, чи означає це гучне інтерв’ю Залужного початок виборчої кампанії ексголовкома, президент відповів: «Я не знаю, запитайте його».
Нагадаємо, 18 лютого Assosiated Press опублікувало інтервʼю з ексголовнокомандувачем Валерієм Залужним, в якому той вперше публічно заявив про розбіжності з Володимиром Зеленським і розкритикував президента за нібито вину у провалі контрнаступу 2023 року.
ТСН.ua зібрав головне з інтерв’ю Залужного для Associated Press.