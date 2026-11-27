Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи знає він, хто такий «Вова» на записах у межах справи Міндічгейт. За його словами, антикорупційні органи не мають до нього запитань.

В інтерв’ю BBC журналіст запитав Зеленського, чи знає він подробиці цієї справи.

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«Мої колеги попросили мене поставити вам запитання, адже є одне питання щодо Династії, яке жоден український журналіст не зміг вам поставити. На записах згадується такий собі „Вова“. Мене просили запитати вас: чи знаєте ви, хто такий „Вова“?» — запитав журналіст.

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«Ви можете запитати антикорупційні інституції. Вони публічно сказали, що не мають до мене запитань. Думаю, це і є відповідь», — відповів глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що НАБУ та САП є незалежними органами, тому він не може втручатися в їхню роботу. Президент запевнив, що підтримує антикорупційні установи та спілкується з їхніми представниками.

Справа Тимура Міндіча — що відомо

10 листопада 2025 року НАБУ повідомило, що спільно зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводить операцію «Мідас» — масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, до якої були залучені всі детективи НАБУ.

За даними слідчих, у держави могли вкрасти близько 100 мільйонів доларів. Частину цих грошей, за даними НАБУ, ще й переправляли до Росії

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За словами прокурора САП, Тімур Міндіч, «користуючись дружніми звʼязками з президентом, а також значним впливом в державі», вирішив незаконно збагатитись шляхом відкатів та відмивання грошей в різних сферах.

У листопаді 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій проти Міндіча та Цукермана, які фігурують у справі про «відкати» в «Енергоатомі». Обидва фігуранти, які мають громадянство Ізраїлю, наразі перебувають за кордоном: Міндіч виїхав до Польщі перед обшуками як багатодітний батько, а Цукерман залишив Україну за іноземним паспортом.

У січні 2026 року НАБУ та САП направили документи до Інтерполу для оголошення у розшук Міндіча й Цукермана, підозрюваних у корупційній справі «Мідас».

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