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Зеленський відповів, чи знає він, хто такий "Вова" із плівок Міндіча
Президент України не став прямо відповідати, чи знайомий із «Вовою», якого згадують на записах у справі Тимура Міндіча. Натомість він заявив, що НАБУ та САП публічно підтвердили відсутність запитань до нього.
Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання, чи знає він, хто такий «Вова» на записах у межах справи Міндічгейт. За його словами, антикорупційні органи не мають до нього запитань.
В інтерв’ю BBC журналіст запитав Зеленського, чи знає він подробиці цієї справи.
«Мої колеги попросили мене поставити вам запитання, адже є одне питання щодо Династії, яке жоден український журналіст не зміг вам поставити. На записах згадується такий собі „Вова“. Мене просили запитати вас: чи знаєте ви, хто такий „Вова“?» — запитав журналіст.
«Ви можете запитати антикорупційні інституції. Вони публічно сказали, що не мають до мене запитань. Думаю, це і є відповідь», — відповів глава держави.
Водночас Зеленський наголосив, що НАБУ та САП є незалежними органами, тому він не може втручатися в їхню роботу. Президент запевнив, що підтримує антикорупційні установи та спілкується з їхніми представниками.
Справа Тимура Міндіча — що відомо
10 листопада 2025 року НАБУ повідомило, що спільно зі спеціалізованою антикорупційною прокуратурою проводить операцію «Мідас» — масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, до якої були залучені всі детективи НАБУ.
За даними слідчих, у держави могли вкрасти близько 100 мільйонів доларів. Частину цих грошей, за даними НАБУ, ще й переправляли до Росії
За словами прокурора САП, Тімур Міндіч, «користуючись дружніми звʼязками з президентом, а також значним впливом в державі», вирішив незаконно збагатитись шляхом відкатів та відмивання грошей в різних сферах.
У листопаді 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження персональних санкцій проти Міндіча та Цукермана, які фігурують у справі про «відкати» в «Енергоатомі». Обидва фігуранти, які мають громадянство Ізраїлю, наразі перебувають за кордоном: Міндіч виїхав до Польщі перед обшуками як багатодітний батько, а Цукерман залишив Україну за іноземним паспортом.
У січні 2026 року НАБУ та САП направили документи до Інтерполу для оголошення у розшук Міндіча й Цукермана, підозрюваних у корупційній справі «Мідас».