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Зеленський відповів, як діятиме Україна у разі відмови Росії від припинення вогню
Президент Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату перемовин і дзеркальної відповіді у разі відмови Росії від припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до переговорів у будь-якому форматі, а також до дзеркальної відповіді у разі відмови Росії від припинення вогню.
Про це він заявив у зверненні в Telegram.
“Українські сили готові будуть реагувати дзеркально – щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо”, – сказав президент.
Зеленський додав, що в України немає жодної проблеми вести перемовини і влада готова до будь-яких форматів.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що очікує, що від припинення вогню з боку РФ від 12 травня. І особисто чекатиме президента Росії в Туреччині для переговорів. Він також висловив сподівання, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть припинити атакувати Україну.