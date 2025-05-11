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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський відповів, як діятиме Україна у разі відмови Росії від припинення вогню

Президент Зеленський заявив, що Україна готова до будь-якого формату перемовин і дзеркальної відповіді у разі відмови Росії від припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до переговорів у будь-якому форматі, а також до дзеркальної відповіді у разі відмови Росії від припинення вогню.

Про це він заявив у зверненні в Telegram.

“Українські сили готові будуть реагувати дзеркально – щоб це було чесно. Ми неодноразово чули від партнерів, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Побачимо”, – сказав президент.

Зеленський додав, що в України немає жодної проблеми вести перемовини і влада готова до будь-яких форматів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що очікує, що від припинення вогню з боку РФ від 12 травня. І особисто чекатиме президента Росії в Туреччині для переговорів. Він також висловив сподівання, що росіяни цього разу не шукатимуть причин, чому вони не можуть припинити атакувати Україну.

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