Політика
480
1 хв

Зеленський відповів, як вирішуватиметься питання територій

Президент Володимир Зеленський наголосив, що будь-які переговори щодо українських територій можливі тільки на його рівні з російським диктатором Путіним.

Ігор Бережанський
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які питання, які стосуються територій, будуть вирішуватися лише під час зустрічі з російським диктатором Путіним.

Про це президент заявив під час брифінгу за підсумками переговорів у Білому домі.

На питання журналістів щодо можливого обміну територіями він відповів:

«Питання територій — у нас була довга бесіда про це. Вони підготувалися з мапою, хоч і в нас була своя. Не можна казати, що окупована така велика частина через те, що у росіян сильна армія. Такі моменти важливі, щоб президент США розумів, що відбувається в реальності».

Він заявив, що вперше обговорював із командою Дональда Трампа питання територій.

«У мене вперше була така можливість говорити про це з президентом США і його командою та показати ці метри землі, залиті кров’ю наших людей. Мені здається, що президент почув. Питання територій ми залишимо між мною і Путіним…», — сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що телефонував диктаторові РФ і заявив, що почав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп перервав зустріч з європейськими лідерами, щоб провести телефонну розмову з диктатором Путіним.

