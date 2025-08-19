- Дата публікації
Зеленський відповів, як вирішуватиметься питання територій
Президент Володимир Зеленський наголосив, що будь-які переговори щодо українських територій можливі тільки на його рівні з російським диктатором Путіним.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-які питання, які стосуються територій, будуть вирішуватися лише під час зустрічі з російським диктатором Путіним.
Про це президент заявив під час брифінгу за підсумками переговорів у Білому домі.
На питання журналістів щодо можливого обміну територіями він відповів:
«Питання територій — у нас була довга бесіда про це. Вони підготувалися з мапою, хоч і в нас була своя. Не можна казати, що окупована така велика частина через те, що у росіян сильна армія. Такі моменти важливі, щоб президент США розумів, що відбувається в реальності».
Він заявив, що вперше обговорював із командою Дональда Трампа питання територій.
«У мене вперше була така можливість говорити про це з президентом США і його командою та показати ці метри землі, залиті кров’ю наших людей. Мені здається, що президент почув. Питання територій ми залишимо між мною і Путіним…», — сказав Зеленський.
Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підтвердив, що телефонував диктаторові РФ і заявив, що почав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп перервав зустріч з європейськими лідерами, щоб провести телефонну розмову з диктатором Путіним.