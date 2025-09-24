Зеленський відповів, коли США будуть готові надати Україні гарантії безпеки

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки, але лише після закінчення війни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Важко пояснити англійською, коли я не хочу ділитися всім, і тому я намагаюся пояснити. Ми розуміємо, що президент Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після закінчення цієї війни», — сказав глава держави.

Журналісти поцікавилися, як саме виглядатимуть ці гарантії. Зеленський відповів, що наразі немає конкретних деталей на папері, проте робота над ними розпочнеться вже наприкінці вересня.

«Ми будемо працювати над деякими видами цього, іноді над дронами, іноді над деякими видами зброї, що нам потрібно для гарантій безпеки… Це буде не через місяць, два чи три. Добре, що наші команди будуть працювати в кінці цього місяця», — резюмував президент.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що поки не готовий відповісти на питання, чи надаватиме США Україні гарантії безпеки, подібні до гарантій Європейського Союзу.

Ми раніше інформували, що Трамп заявив, Україна має повернути початкові кордони, а Росія має «великі економічні проблеми».