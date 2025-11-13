- Дата публікації
Зеленський відповів, коли востаннє спілкувався з Міндічем
Президент України запевняє, що не виходив на з’язок із бізнесменом, який втік з країни.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не спілкувався з бізнесменом Тимуром Міндічем від початку розслідування про корупцію у сфері енергетики.
Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg.
У розмові з агентством президент України зазначив, що не спілкувався з Міндічем відтоді, як було оголошено про корупційне розслідування у сфері енергетики.
«Найважливіше — це вироки для тих, хто винен. Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів», — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 10 листопада співробітники НАБУ провели обшуки в бізнесмена та співвласника «Квартал 95» Тимура Міндіча. Сам Міндіч за декілька годин до цього залишив Україну. У Держприкордонслужбі заявили, що не мають доступу до інформації про виїзд бізнесмена.
Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, фігурантів справи про корупційну схему в «Енергоатомі».