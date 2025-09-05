ТСН у соціальних мережах

Політика
595
2 хв

Зеленський відповів на нападки Кремля про "небажання миру" Україною

Президент зауважує, що Кремль “поважає силу, якою володіють США, але не цінності”.

Олена Капнік
Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Російський диктатор Володимир Путін не має бажання припинити розпочату в Україні війну. Саме тому відмовляється від різних кроків на шляху до миру. Зокрема, пропозиції президента США Дональда Трампа. Чого не скажеш про Україну.

Про це заявив український лідер Володимир Зеленський в інтерв’ю американському каналу TBN, повідомляє “Укрінформ”.

“Я не хочу давати Путіну жодного відсотка, щоб можна було сказати, що через Україну ми не можемо мати миру”, - наголосив глава держави.

Він акцентував на тому, що Київ підтримав усі ідеї Трампа - переговори у Стамбулі, вимогу щодо припинення вогню та укладення мирної угоди, проведення тристоронніх чи двосторонніх переговорів. Втім, Путін відмовляється від усіх цих кроків.

“Путін намагається купити паузу в санкційній політиці... Намагається маніпулювати, знайти час, використовуючи різні причини, чому Сполучені Штати мають трохи почекати, не чинити такого тиску”, - пояснив Зеленський та назвав очільника Кремля “потенційним брехуном”.

За його словами, для Росії США – “це ворог у будь-якому разі”. Москва, наголосив президент “поважає силу, якою володіють Штати, але не цінності”, а також дуже боїться Вашингтона.

Зауважимо, раніше Зеленський заяви, що Російська Федерація не зацікавлена в укладенні мирного договору. Єдину умову, за якої Кремль погодиться на мирний договір, - це серйозна військова поразка.

Нагадаємо, 5 вересня під час Східного економічного форуму диктатор Володимир Путін вразив цинічною обіцянкою про мир з Україною. Він заявляє, мовляв, іноземні війська не потрібні для миру. Адже, з його слів, Москва “поважатиме” гарантії безпеки і - “дотримуватиметься мирних домовленостей”.

