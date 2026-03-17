Зеленський відповів на погрози Ірану

Володимир Зеленський

Реклама

Президент Володимир Зеленський прокоментував погрози з боку Ірану, де раніше назвали Україну «законною ціллю» для ударів.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю ізраїльському телеканалу i24NEWS.

За словами Зеленського, подібні заяви не є для України чимось новим. Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії постійно доводиться чути різні погрози.

Реклама

«Ми не боїмося таких повідомлень. Ми живемо з такими повідомленнями щодня щонайменше чотири роки, а насправді навіть більше — переважно 12 років», — заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що Росія допомагає Ірану, зокрема передаючи технології для ударних безпілотників.

Він зазначив, що у «Шахеді», який був збитий на Близькому Сході, виявили російські деталі.

Раніше повідомлялося, що голова парламентського комітету з національної безпеки Ірану Ібрагім Азізі пригрозив Україні ударами, звинувативши її у допомозі Ізраїлю безпілотниками.

Реклама

Ми раніше інформували, що журналіст Віталій Портников заявив, що погрози іранського режиму щодо можливих ракетних ударів по Україні можуть бути частиною ширшого сценарію ескалації, який передбачає розширення конфлікту на Центральну Європу.