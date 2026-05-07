Політика
851
"Не рекомендуємо бути в Москві": Зеленський зробив гучну заяву перед 9 травня

Володимир Зеленський порадив лідерам держав, близьких до Росії, відмовитися від планів відвідати Москву 9 травня.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію російської влади припинити вогонь у суботу, 9 травня, коли у Москві відбувається традиційний парад за участі російського диктатора Володимира Путіна.

Український лідер нагадав, що державі-агресорці Київ неодноразово пропонував оголосити режим тиші.

«Україна пропонувала Росії припинити вогонь, і це вже далеко не перша пропозиція. Цього разу — припинити вогонь від 6 травня. Україна готова була забезпечити повну тишу, але у відповідь на цю нашу мирну пропозицію були тільки нові російські удари, нові погрози з боку Росії», — сказав він.

Зеленський наголосив на цинічності пропозиції Кремля, яка полягає лише у тому, щоб дати можливість Путіну спокійно провести парад на Красній площі.

«Вони хочуть від України дозволу провести їхній парад, щоб вийти на площу безпечно на годину раз на рік, а потім далі знов убивати наших людей і воювати. Вже росіяни говорять про удари після 9 травня. Дивна й точно неадекватна логіка російського керівництва», — зазначив український президент.

Володимир Зеленський порадив лідерам держав, близьких до Росії, відмовитися від планів відвідати Москву 9 травня.

«Маємо і звернення від деяких держав, близьких Росії, про те, що їхні представники збираються бути в Москві. Дивне бажання… в ці дні. Ми не рекомендуємо», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що на цьогорічному «параді перемоги», який пройде на Красній площі в Москві, «живим щитом» для російського диктатора Володимира Путіна буде невелика кількість іноземних гостей. Традиційно столицю держави-агресорки відвідають самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Нагадаємо, Міноборони РФ оголосило про перемир’я в зоні бойових дій від 8 до 10 травня. Російська сторона закликала Україну до припинення вогню. Крім того, Москва вкотре вдалася до відкритого шантажу України, маніпулюючи датою 9 травня.

