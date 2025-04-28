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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо нової дати "перемир’я"

Президент України нагадав, що сьогодні Росія вкотре вдарила по цивільному обʼєкту в Черкасах.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Пропозиція президента держави-агресорки Володимира Путіна припинити всі бойові дії з нагоди російського Дня перемоги 9 травня — це «чергова спроба маніпуляцій».

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час традиційного вечірнього звернення у понеділок, 28 квітня.

«Чомусь усі повинні чекати на 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити Путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо — світ вважає, — що немає причин чекати на 8 травня», — відповів на цю цинічну пропозицію український лідер.

За його словами, вогонь має бути припинений «не на кілька днів, щоб потім знову вбивати».

«Негайне, повне й безумовне припинення вогню — і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано і надійно, — це те, що може дати основу реальній дипломатії», — вкотре запропонував Зеленський.

Президент України нагадав, що сьогодні Росія вкотре вдарила по цивільному обʼєкту в Черкасах.

«Це сталося ще й на тлі вимог світу до Росії завершувати цю війну, встановити тишу. Тобто кожен новий день — новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути, і тиснути відчутно, щоб вони там, у Москві, були змушені завершувати цю війну — війну, яка тільки Росії і потрібна», — зазначив він.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна «жодної секунди» не хотіла цієї війни і готова максимально швидко працювати «з усіма партнерами, хто може допомогти встановити мир та гарантувати безпеку».

«Росія постійно все це відкидає і маніпулює світом, намагається обманути Сполучені Штати», — підсумував він.

Нагадаємо, 28 квітня Черкаси пережили тривалу атаку «Шахедів». На жаль, є пошкодження об’єкта інфраструктури.

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