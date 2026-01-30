Зеленський відповів на пропозицію зустрічі з Путіним у Москві та назвав свою умову

Володимир Зеленський / © Facebook/Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виключив можливість проведення прямих переговорів із очільником Кремля Володимиром Путіним на території Росії або Білорусі.

Про це президент заявив під час спілкування з журналістами.

Глава держави підкреслив, що запрошення української сторони до Москви є лише політичною грою тих, хто насправді не хоче домовлятися про закінчення війни.

Про місце проведення зустрічі

Зеленський зазначив, що зустріч у Москві так само неможлива, як і приїзд Путіна до Києва за нинішніх умов, проте він готовий до дзеркального кроку.

«Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно», — наголосив президент.

Володимир Зеленський також додав, що переговори в Білорусі не розглядаються, оскільки одна країна є агресором, а інша — її партнером у війні проти України.

«Я завжди казав: я готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює. Але в Москві і в Білорусі це просто неможливо і абсолютно зрозуміло чому — тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас, а інша країна є її партнером у цих діях», — наголосив він.

Мета переговорів та формат

За словами Зеленського, Україна прагне конструктивно домовитися про реальне припинення бойових дій, а не просто створювати видимість процесу.

Головна мета: результативна зустріч для вирішення складних питань.

Формат: Україна підтримує участь європейських лідерів, хоча Президент сумнівається, що РФ погодиться на присутність посередників під час обговорення найбільш гострих тем.

«Звісно, ми завжди виступаємо за те, щоб були і європейці в процесі. Але я не впевнений, що інші обидві сторони будуть підтримувати такий формат саме для зустрічі лідерів. Не щодо гарантій безпеки, наприклад, а саме щодо особливо складних питань», — зазначив президент.

Гнучкість: Київ готовий до будь-якого реального формату лідерів, який може дати результат.

«Ми серйозно ставимося до необхідності закінчити війну. Я казав — будь-який реальний формат зустрічі лідерів підходить. Не знаю, який вона принесе результат. Але принаймні точно більший ніж те, що відбувається сьогодні», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента зазначали, що єдиною базою для переговорів залишається українська «Формула миру».

У Росії нібито готові продовжувати переговори із Україною про закінчення війни, але у «стамбульському форматі». У МЗС РФ кажуть, що пропозиції Росії Україні про гуманітарні паузи і робочі групи нібито залишаються чинним.