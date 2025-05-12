Зеленський відповів на слова Трампа про переговори у Стамбулі: яка позиція України

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський відреагував на заява глави Білого Дому Дональда Трампа про переговори з РФ у Стамбулі, які мають відбутися у четвер, 15 травня.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

«Чув щойно заяву Президента Трампа. Дуже важливі слова», — сказав він.

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Зеленський нагадав, що підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню — достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії. Він запевнив, що Україна готова забезпечити тишу зі свого боку.

Також глава держави нагадав, що підтримав президента Трампа з ідеєю прямих перемовин із Путіним.

«Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі», — зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання, що президент Трамп також відвідає Туреччину і буде присутній на переговорах.

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«Звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами — на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає», — підсумував Володимир Зеленський.

Раніше Дональд Трамп заявив, що «має відчуття», що Росія погодиться на 30-денне перемир’я.

Також Трамп заявив, що розмірковує про можливість прилетіти до Стамбула, де можуть відбутися зустрічі між представниками РФ та України.