ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
374
Час на прочитання
1 хв

Зеленський відповів на слова Трампа про переговори у Стамбулі: яка позиція України

Зеленський підтвердив, що буде присутнім на переговорах у Туреччині і сподівається, що Трамп також прилетить до Стамбула.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський відреагував на заява глави Білого Дому Дональда Трампа про переговори з РФ у Стамбулі, які мають відбутися у четвер, 15 травня.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

«Чув щойно заяву Президента Трампа. Дуже важливі слова», — сказав він.

Зеленський нагадав, що підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню — достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії. Він запевнив, що Україна готова забезпечити тишу зі свого боку.

Також глава держави нагадав, що підтримав президента Трампа з ідеєю прямих перемовин із Путіним.

«Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі», — зазначив Зеленський.

Він висловив сподівання, що президент Трамп також відвідає Туреччину і буде присутній на переговорах.

«Звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами — на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні. Дякую всім, хто допомагає», — підсумував Володимир Зеленський.

Раніше Дональд Трамп заявив, що «має відчуття», що Росія погодиться на 30-денне перемир’я.

Також Трамп заявив, що розмірковує про можливість прилетіти до Стамбула, де можуть відбутися зустрічі між представниками РФ та України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie