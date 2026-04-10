Зеленський відповів на великоднє перемир’я Путіна: Україна готова до дзеркальних дій

Володимир Зеленськи / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував оголошене російським диктатором Володимиром Путіним так зване великоднє перемир’я, яке, за повідомленнями, триватиме лише близько півтори доби.

За словами Зеленського, Україна неодноразово заявляла про готовність до дзеркальних кроків і ще раніше пропонувала припинення вогню на час Великодніх свят.

"Ми пропонували в цьому році припинення вогню на час Великодніх свят і будемо діяти відповідно. Людям потрібен Великдень без загроз та реальний рух до миру", — наголосив президент.

Він також підкреслив, що Україна зацікавлена не лише у коротких паузах у бойових діях, а у реальному та тривалому припиненні вогню.

Зеленський додав, що у Росії є шанс не повертатися до ударів і після Великодня, якщо там справді готові до деескалації.

Великоднє перемир'я — останні новини

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна передала Кремлю нову пропозицію щодо перемир’я «хоча б на Великдень».

Сьогодні, 9 квітня, під час розмови з журналістами Зеленський заявив, що Москва досі не надала відповіді на ініціативу України щодо припинення вогню на період великодніх свят.

У четвер, 9 квітня, у Кремлі заявили, мовляв, наразі диктатор Путін не ухвалював рішень щодо великоднього перемир’я.

Офіцер батальйону «Свобода», екснардеп Андрій Іллєнко нагадав, що РФ ігнорувала попередні так звані перемир’я. Тому впливу на полі бою від нього не буде.

Зауважимо, що торік диктатор Путін все ж погодився на «великоднє перемир’я», яке мало тривати від вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня. Однак, за словами наших військових, на фронті кардинально нічого не змінилося і на Великдень лунали постріли та були ворожі штурми.