Зеленський відповів на заяву Трампа про легші переговори з Путіним

Володимир Зеленський зробив заяву про переговори з Трампом і Путіним / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський відповів на критику президента США Дональда Трампа, який заявив, що йому легше домовлятися з російським диктатором Володимиром Путіним, ніж з українським лідером. Зеленський наголосив, що саме очільник Кремля не зацікавлений у справжніх переговорах і лише грає словами.

Про це глава української держави заявив під час виступу у Брюсселі.

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«Мені легше мати справу з Трампом, ніж із Путіним», — сказав Зеленський.

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За його словами, Путін не хоче переговорів у жодному форматі, а його заяви не свідчать про готовність до реального завершення війни. Український президент також переконаний, що територіальні претензії Росії не обмежуються Донбасом.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що під час його зустрічей із президентом США Дональдом Трампом вони знаходять теми як для дискусій, так і для ухвалення рішень.

Раніше Трамп заявив, що йому легше мати справу з російським лідером, ніж із президентом України. Американський президент стверджував, що Зеленський нібито не зацікавлений у домовленостях про припинення війни.

«Зеленський — не та людина, з якою нам варто мати справу. Вони не збираються домовлятися із Зеленським. Він не хоче домовлятися. Він каже, що хоче домовитися, але насправді не хоче», — заявив Трамп.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову накинувся на українського лідера Володимира Зеленського і розкритикував його через відновлення ударів по російських НПЗ.

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