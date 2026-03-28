Зеленський відповів на звинувачення Рубіо у "брехні" щодо виведення військ з Донбасу та гарантій США

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прокоментував звинувачення держсекретаря США Марко Рубіо у «брехні» щодо вимог Вашингтона вивести українські війська з Донбасу для отримання американських гарантій безпеки.

Він детально пояснив свої слова під час онлайн-брифінгу з журналістами.

Зеленський наголосив, що Росія ультимативно вимагає виведення українських військ із усієї території Луганської та Донецької областей, називаючи це умовою для припинення війни. При цьому США заявляють, що нададуть гарантії безпеки лише після завершення війни.

«Це звучить абсолютно прямо, що ми зможемо отримати гарантії безпеки від США не до ceasefire (припинення вогню — ТСН.ua), не до закінчення війни, а після того, як наші війська вийдуть з Донбасу, що є умовою закінчення війни [Росією]. Саме в такому форматі ми зможемо отримати гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки», — пояснив український президент.

Гарантії безпеки після закінчення війни

Зеленський нагадав, що під час розмов із президентом США Дональдом Трампом і його командою неодноразово говорив про те, що Україна хоче підписати гарантії безпеки до закінчення війни.

«Вони [гарантії безпеки]були майже готові. Але американська сторона сказала: ні, це буде зроблено тільки в момент закінчення війни. Я сказав, що вони діяти не будуть, боятись тут нема чого. Вони діяти будуть, коли Конгрес проголосує, а Конгрес буде голосувати вже після закінчення війни. Але тим не менш нам сказали, що питання не в тому, коли це вступає в силу, а питання в тому, коли ці гарантії нам дають. Гарантії нам даються саме після того, як ми вийдемо з Донбасу — це умова на сьогодні закінчення війни», — сказав він.

Чи був тиск від США

Український президент додав, що американська сторона могла неправильно зрозуміти його слова.

«Я нічого нікому не брехав і не маю такої, чесно кажучи, традиції. Просто, може, сприйнялося це так, що американці на нас тиснуть, щоб ми виходили [з Донбасу] і тільки тоді дадуть гарантії. Я не кажу, що вони на нас тиснуть. І ніколи це не казав ні публічно, ні по-іншому. Ми і так розуміємо, всі, що відбувається», — зазначив він.

«Апетити» Росії не збільшилися

Зеленський додав, що пам’ятає усі ультиматуми від російської сторони, і, за його словами, «апетити» Кремля не збільшилися.

«Я пам’ятаю всі їхні умови. Тому подивимось, що буде. Подивимось, в якому стані буде продовження наших перемовин. Головне, на мій погляд, не здаватися і продовжувати діалог, реагувати, дзеркально відповідати на всі удари так само на всі їх заяви мати свою позицію», — підсумував він.

Чому Рубіо звинуватив Зеленського у «брехні»

Нагадаємо, раніше державний секретар США Марко Рубіо офіційно заперечив інформацію про те, що американська сторона висуває Володимиру Зеленському вимогу вивести війська з Донбасу в обмін на гарантії безпеки.

«Це брехня… Прикро, що він це сказав, бо знає, що це неправда! Йому не це сказали», — заявив Рубіо.

Раніше Зеленський заявив, що адміністрація Дональда Трампа пропонує Україні вивести війська з частини Донбасу в обмін на гарантії безпеки. Він наголосив, що вважає такий крок небезпечним, адже він створює серйозні ризики для безпеки України та Європи загалом.

У Кремлі заявили, що «позитивно сприйняли» слова президента України. Мовляв, «він нарешті все зрозумів».

Нагадаємо, Росія намагається змусити Україну залишити Донбас, використовуючи непрямий політичний тиск і можливі неофіційні домовленості з президентом США Дональдом Трампом.