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Зеленський відповів Путіну на заяву про закінчення війни
Росія нібито готова до мирних переговорів з Україною, а озвучені минулого року вимоги Кремля залишаються незмінними. Президент України відреагував на пропозиції диктатора.
Україна підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна щодо закінчення війни в Україні.
«Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відтермінування санкцій… Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів», — зазначив він.
Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що готовий закінчити війну проти України, але лише за тих умов, які були озвучені у червні 2024 року.
Серед вимог, які висуває Кремль, українські війська мають повністю вивести з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також Росія хоче отримати зобов’язання України не вступати до НАТО. І третій ультиматум Кремля — нейтральний позаблоковий, без’ядерний статус України.