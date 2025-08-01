Зеленський відповів Путіну на заяву про закінчення війни

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна щодо закінчення війни в Україні.

«Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відтермінування санкцій… Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів», — зазначив він.

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Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що готовий закінчити війну проти України, але лише за тих умов, які були озвучені у червні 2024 року.

Серед вимог, які висуває Кремль, українські війська мають повністю вивести з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також Росія хоче отримати зобов’язання України не вступати до НАТО. І третій ультиматум Кремля — нейтральний позаблоковий, без’ядерний статус України.