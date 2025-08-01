ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
1 хв

Зеленський відповів Путіну на заяву про закінчення війни

Росія нібито готова до мирних переговорів з Україною, а озвучені минулого року вимоги Кремля залишаються незмінними. Президент України відреагував на пропозиції диктатора.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяви Путіна щодо закінчення війни в Україні.

«Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відтермінування санкцій… Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів», — зазначив він.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що готовий закінчити війну проти України, але лише за тих умов, які були озвучені у червні 2024 року.

Серед вимог, які висуває Кремль, українські війська мають повністю вивести з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також Росія хоче отримати зобов’язання України не вступати до НАТО. І третій ультиматум Кремля — нейтральний позаблоковий, без’ядерний статус України.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie