Зеленський відповів, що буде, якщо Путін не приїде на переговори до Туреччини

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, якщо його зустріч у Туреччині з очільником Кремля Володимиром Путіним не відбудеться, лідери США та Європи мають реалізувати свої обіцянки щодо санкцій.

Про це глава держави заявив сьогодні, 13 травня, під час зустрічі зі ЗМІ.

«Якщо зустрічі з Путіним не буде — результату теж не буде, все зайшло вже достатньо далеко», — сказав Зеленський.

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Президент наголосив, що в разі, якщо російський диктатор не приїде на переговори, це стане фінальною точкою того, що він не готовий до закінчення війни. Тоді лідери США та Європи мають реалізувати свої обіцянки щодо санкцій.

Нагадаємо, президенти Туреччини та України Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський мають зустрітися 15 травня. Водночас Зеленський заявив, що готовий прилетіти з Анкари до Стамбула, якщо туди прибуде очільник РФ Путін.

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