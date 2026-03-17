Зеленський відповів Трампу, чому потрібно допомагати Україні: жодні океани або гори не захистять

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що стрімкий розвиток дешевих технологій безпілотників кардинально змінює сучасну війну та створює нові глобальні ризики для безпеки.

Про це він сказав під час виступу в британському парламенті.

За його словами, загроза полягає не лише у масштабах атак, а й у доступності таких технологій.

Зеленський наголосив, що іранська програма створення безпілотників розвивається вже багато років, а приблизно три роки тому такі дрони почали постачатися до Росії.

Ба більше, нині в іранських безпілотниках використовуються російські компоненти, що свідчить про тісну військову співпрацю.

«Іранський дрон коштує близько 50 тисяч доларів, тоді як ракети для його знищення — близько 4 мільйонів», — підкреслив президент.

За словами глави держави, здешевлення технологій означає, що масовані атаки можуть здійснюватися значно дешевше і частіше.

Це змінює баланс сил у світі і відкриває можливості навіть для тих країн або режимів, які раніше не могли дозволити собі подібні операції.

Окрему увагу Зеленський звернув на балістичні ракети, здатні вражати цілі на тисячі кілометрів.

«Якщо зло переможе, воно зможе завдавати ударів по будь-якій точці світу. Жодні океани або гори не захистять», — наголосив він.

Президент нагадав, що Україна намагалася жити поруч із Росією, однак за останні 10 років двічі зазнала вторгнення. За його словами, авторитарні режими постійно шукають нові способи ведення війни, і дрони стали одним із таких інструментів.

Зеленський підкреслив, що нова реальність вимагає перегляду підходів до безпеки.

Тепер загрозу можуть становити не лише великі держави, а й будь-які режими або групи, які отримають доступ до дешевих технологій.

«А такі режими, як російський, знаходять нові способи ведення війни», — сказав президент.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не зобов’язані допомагати Україні. Він наголосив, що Україна розташована за тисячі миль від США та відділена від них океаном.

Трамп також порівняв ситуацію в Україні з Ліваном, заявивши, що попри обстріли люди продовжують там жити.

Нагадаємо, раніше Зеленський також заявляв, що співпраця між Росією та Іраном у військовій сфері продовжує поглиблюватися. За його словами, Москва дедалі активніше підтримує іранський режим, зокрема передаючи технології та озброєння.

Глава держави зазначав, що якщо раніше взаємодія двох країн мала переважно політичний характер, то нині йдеться вже про більш практичну військово-технічну співпрацю. На думку Зеленського, така тенденція може призвести до подальшого загострення ситуації на Близькому Сході.

Президент також проводив паралелі з участю Північної Кореї у підтримці Росії під час війни проти України. Він припускав, що подібний сценарій може повторитися і щодо Ірану, коли одна з країн-партнерів надасть не лише зброю чи технології, а й військову присутність.

Крім того, Зеленський повідомляв, що у безпілотниках типу «Шахед», які застосовуються під час атак на Близькому Сході, фіксують компоненти з маркуванням «Зроблено в Росії». За даними української розвідки, російські деталі у таких дронах виявляли ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Президент наголошував, що подібні безпілотники використовуються не лише проти України, а й у конфліктах на Близькому Сході, зокрема під час атак на військові об’єкти та бази союзників США. На його думку, це свідчить про більш активне поширення військових технологій та посилення загроз у регіоні.

Також Трамп заявив, що використання українських безпілотників на Близькому Сході не потрібне США, паралельно анонсувавши швидке закінчення конфлікту з Іраном. Проте політолог Володимир Горбач бачить у цих заявах більше політики, ніж реального розв’язання проблеми. На його думку, війну в Ірані неможливо швидко завершити без наземної операції.