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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський відповів Трампу на звинувачення у продовженні війни

За словами Зеленського, такі заяви Трампа викривлюють контекст і роблять президента України мішенню.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський вважає неприйнятними звинувачення з боку лідера США Дональда Трампа у відповідальності за продовження війни з Росією. Глава держави переконаний, що це спроба відвернути увагу від кризи на Близькому Сході.

Про це Зеленський розповів у інтерв’ю The Diary Of A CEO, повідомляє Clash Report.

«Я вважаю неправильним і неприйнятним те, що Трамп покладає на мене відповідальність за агресію Росії та вбивства, скоєні Росією», — висловився президент України.

За його словами, Трамп змінює контекст, що, на думку Зеленського, є несправедливим.

«Я думаю, що це лише відволікає увагу від Ірану, від того, що відбувається на Близькому Сході», — зауважив глава держави.

Він також звернув увагу на ситуацію навколо Ормузької протоки, яка заблокована. Зеленський вважає це коренем проблеми.

«Але все перекладають на нас, і мене роблять мішенню як лідера нашої країни», — додав він.

Останні звинувачення Трампа на адресу Зеленського та України

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що досяг значного прогресу в переговорах щодо завершення війни в Україні, тому поки відкладає рішення, які могли б відштовхнути Росію від переговорного столу. Водночас він розкритикував Зеленського, звинувативши його у небажанні припиняти війну.

Після цього під час спілкування з журналістами Трамп закликав Україну та Зеленського якнайшвидше прагнути до укладення мирної угоди, заявивши, що ситуація лише погіршуватиметься. На думку очільника Білого дому, Зеленський міг досягти значно вигідніших умов ще в березні 2025 року. Трамп дорікнув за фінансову допомогу від США та Європи, зазначивши, що Вашингтон отримав від цього лише втрати й високі ціни на дизель.

А вже наступного дня Трамп заявив, що війна в Україні може закінчитися найближчим часом. За його словами, настав найвирішальніший момент для припинення бойових дій і сторони наблизилися до цього як ніколи раніше.

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