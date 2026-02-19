Зеленський відповів, за яких умов проведе вибори і на що готовий піти

Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо буде хоча б двомісячне перемир’я, він готовий провести вибори президента.

Про це він сказав в інтерв’ю британському журналісту Пірса Моргана.

«Думаю, наші партнери мають відповісти на одне запитання: чого вони хочуть? Вони хочуть виборів чи просто хочуть замінити мене? Тому що, як я думаю, росіяни просто хочуть замінити мене. І тоді вони використовують те, про що ви говорили раніше — фізичне усунення або інші кроки», — сказав президент.

Зеленський наголосив, що ніколи не відкидатиме пропозиції США, якщо вони можуть принести Україні мир. Тому якщо буде навіть двомісячне перемир’я, він готовий говорити з парламентом і підштовхнути до рішення, яке зараз депутати не підтримують.

Вибори в Україні під час війни — що відомо

У грудні 2025 року спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук схвалив створення робочої групи щодо можливості проведення виборів, головою якої обрали Олександра Корнієнка.

7 січня 2026 року Зеленський заявив, що в лютому може розпочатися підготовка змін до законодавства щодо виборів і референдуму, але це залежить від мирних переговорів.

Президент України заявив про готовність провести вибори на тлі тиску президента США Дональда Трампа. Той закликав Україну провести президентські вибори. За його словами, 90% українців проти проведення виборів зараз.

11 лютого видання Financial Times опублікувало матеріал, у якому йдеться про те, що Україна планує проведення президентських виборів одночасно з референдумом щодо мирної угоди з країною-агресором Росією до 15 травня 2026 року.

Згодом інформагентство «Укрінформ» із посиланням на джерело в Офісі президента заявило, що проведення виборів в Україні найближчим часом малоймовірне, оскільки Росія продовжує завдавати удари, зокрема й по цивільному населенню.