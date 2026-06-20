Зеленський відправив до Польщі Орден Білого Орла: що відповів Навроцькому

Орден Білого Орла / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський надіслав президенту Польщі Каролю Навроцькому Орден Білого Орла, яким був нагороджений 2023 року

Про це глава держави повідомив в Telegram 20 червня.

У зверненні Зеленський згадав слова президента Польщі про те, що Орден Білого Орла «не є звичайною відзнакою», а символізує найвищу довіру Речі Посполитої, особливий зв’язок із польською державою та вдячність народу.

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«Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись», — заявив президент України.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна вдячна польському народові за підтримку та співпрацю, які, за його словами, відіграють важливу роль у боротьбі за незалежність обох країн від Росії. Він також зазначив, що Україна цінує солідарність Польщі та вважає співпрацю між державами регіону однією з гарантій безпеки.

«Україна продовжить захищатись у цій війні, що її розвʼязала Росія, і ми обовʼязково здобудемо достойний мир. Україна вдячна всім народам, державам та лідерам, хто буде й надалі з нами на шляху захисту свободи і хто буде разом з Україною гарантами повоєнного миру в Європі та нової реальної безпеки», — написав президент.

Окремо глава держави заявив, що Україна й надалі буде відкритою до змістовної взаємодії з Польщею для недопущення різночитань щодо складних сторінок спільної історії та забезпечення належної поваги до безневинних жертв ХХ століття.

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«І українці роблять усе від нас залежне, щоб у цьому столітті не допустити програшу Європи. Я пишаюсь нашими людьми і КОЖНИМ українським воїном — мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану за героїзм, що проявлений Українським народом у захисті від російської агресії», — додав Зеленський.

Він також повідомив, що відправив відзнаку до Польщі.

«Ми вважали, що саме Українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований Орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив Орден пану Президенту Польщі», — зазначив глава держави.

На оприлюднених президентом світлинах видно Орден Білого Орла та документи на міжнародне відправлення «Новою поштою» до канцелярії президента Польщі. На бланку одержувачем вказаний Кароль Навроцький.

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Зеленський відправив до Польщі Орден Білого Орла / © Володимир Зеленський

Навроцький позбавив Зеленського ордену Білого орла — останні новини

Нагадаємо, що 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

Після цього глава українського МЗС Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею» та повертає нагороду Польщі.

На ситуацію відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він наголосив, що конфлікт між Польщею та Україною вигідний Росії та зазначив, що «лінія фронту проходить в іншому місці».

«Конфлікт між Польщею та Україною тішить Путіна і шокує наших союзників. Завдання президентів Зеленського і Навроцького — знижувати емоції, а не підсилювати напруження. Лінія фронту проходить в іншому місці», — зазначив Туск.

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Водночас очільник Офісу президента України Кирило Буданов розкритикував рішення польського лідера, назвавши його «недружнім актом». Крім того, він повідомив, що відмовляється від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», яким був нагороджений 2025 року.

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