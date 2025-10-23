Зеленський відреагував на американські та європейські санкції проти Росії: що очікувати далі

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вчорашні рішення США та ЄС щодо санкцій проти Росії, зазначивши, що на це країна чекала і сподівається на їхню ефективність.

Про це голова держави повідомив в коментарі ЗМІ.

“Дай Боже, це спрацює. Це дуже важливо. Росія не показує бажання зупинити війну — вони продовжують атакувати мирних жителів. Тож ми маємо не лише захищатися разом з Європою та США, а й тиснути на Путіна, щоб зупинити війну”, — наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що тиск на Кремль здійснюється через пакети санкцій, далекобійну ППО та фінансову підтримку України. Він також відзначив, що 19-й пакет санкцій ЄС та нові обмеження США є “гарним сигналом для всього світу”.

“Це жорсткіші санкції проти Росії. Вони важливі, як і рішення лідерів ЄС, а американські обмеження мають велике значення. Це сигнал іншим країнам приєднатися до санкцій. Нам потрібно тиснути на тіньовий флот, доки Путін не зупинить цю війну”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, ввечері 22 жовтня країни ЄС досягли політичної згоди щодо 19-го пакету санкцій проти РФ. Остаточне рішення стало можливим після того, як Словаччина зняла свої застереження. Після цього було запущено письмову процедуру для формального затвердження.

Крім того, 22 жовтня США запровадили санкції проти “Роснефти” та “Лукойла”, а також понад 30 їхніх дочірніх компаній. Як заявили в американському Мінфіні, санкції запроваджено через відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу в Україні. Вони мають послабити енергетичний сектор РФ та обмежити здатність Кремля фінансувати війну.