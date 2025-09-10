Зеленський відреагував на атаку РФ по 15 областях України та запуск 8 дронів по Польщі

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під російською атакою дронами та ракетами у ніч проти 10 вересня перебували 15 областей країни, а в напрямку Польщі РФ запустила щонайменше 8 ударних безпілотників.

Про це глава держави написав у Мережі.

Зеленський поінформував, що у Волочиську на Хмельниччині росіяни ракетою вдарили по звичайному швейному цеху і зараз там працюють рятувальники. Наразі відомо про трьох постраждалих. І це лише одне з місць масованого російського удару.

«Близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет. Під атакою перебували 15 наших областей. На жаль, внаслідок обстрілу на Житомирщині загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким», — йдеться в дописі президента.

Зеленський — про атаку на Польщу

Він акцентував, що Росія завжди випробовує межі можливого і залишається на новому рівні ескалації, якщо не зустрічає сильної реакції.

«Сьогодні був ще один ескалаційний крок — російсько-іранські „шахеди“ діяли в повітряному просторі Польщі, в повітряному просторі НАТО. Не один «шахед», що можна було б назвати випадковістю, а щонайменше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі», — заявив Зеленський.

Він назвав це вкрай небезпечним прецедентом для Європи та наголосив на тому, що Москва повинна відчути наслідки.

«Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь. Росіяни повинні відчути наслідки. Росія повинна відчути, що війну не можна розширювати і доведеться закінчувати«, — акцентував український лідер.

За його словами, пауза у санкціях проти РФ триває вже надто довго. Відкладання обмежень щодо Росії та її спільників означає лише збільшення жорстокості ударів.

«Потрібно достатньо зброї, щоб стримати Росію. Потрібна сильна відповідь, і це може бути тільки спільна відповідь усіх партнерів: України, Польщі, усіх європейців, Сполучених Штатів. Дякую всім, хто допомагає», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 10 вересня російські війська застосували 415 дронів та 43 ракети різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 413 засобів ворожого нападу. Сталися влучання 16 ракет та 21 дрона на 17 локаціях.

Під час атаки вибухи лунали у Житомирській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Одеській, Черкаській, Рівненській, Волинській, Вінницькій, Київській областях. Зафіксовані руйнування і є жертви.

Російські дрони довелося збивати і в Польщі, куди вони також залетіли у ніч проти 10 вересня. Президент країни Кароль Навроцький анонсував нараду у Раді національної безпеки та оборони Польщі. Окрім того, уряд країни скликає екстрене засідання.