Зеленський відреагував на нічну атаку 140 дронами та зробив заяву про Генасамблею ООН

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці російської атаки у ніч проти 22 вересня, під час якої ворог запустив понад 140 безпілотників. Глава держави акцентував, що Росія вже вчетверте супроводжує вбивствами роботу Генеральної Асамблеї ООН.

Про це Зеленський написав у Мережі.

Нічна атака на Україну 22 вересня — Зеленський назвав наслідки

Президент України поінформував, що після російського удару по Запоріжжю тривають рятувальні роботи та розбирання завалів.

«Керовані авіабомби по цивільній інфраструктурі, по звичайних будинках. Пошкоджено 15 багатоповерхових і 10 приватних будинків. Станом на зараз відомо про трьох загиблих людей. Мої співчуття рідним і близьким», — йдеться у заяві глави держави.

Зеленський додав, що під ударами ворожиї дронів уночі перебували також Донецька, Дніпровська, Сумська, Київська, Харківвська та Херсонська області. Загалом Росія запустила по Україні понад 140 дронів, частина з яких — «Шахеди».

Так, у Сумах окупанти пошкодили хлібне підприємство, школу та дитсадок. Було поранено людину.

Також є руйнування школи у Малотаранівці на Донеччині. Всюди, де потрібно, на місцях працюють служби.

Зеленський — про Генасамблею ООН

Зеленський зауважив, що вже фактично ропочинає роботу Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку за участю світових лідерів. Він наголосив, що Росія вже вчетверте супроводжує вбивствами один зі щорічних найвищих світових дипломатичних заходів. Тому президент України акцентував на важливості того, аби цей дипломатичний тиждень став результативним.

«Треба діяти, щоб вбивства та війна не ставали рутиною. Потрібен реально сильний тиск на Росію, нові спільні кроки всіх у світі, хто вважає, що міжнародне право повинно запрацювати знову. Європа, США, країни «сімки» та «двадцятки» — всі, хто має реальний вплив на Росію. Сильні санкції, сильний політичний тиск, відповідальність Росії за війну — все це потрібно. Все це буде», — йдеться у заяві глави держави.

Нагадаємо, у ніч проти 22 вересня російські війська завдали п’яти ударів по Запоріжжю КАБами, атакуючи цивільну та промислову інфраструктуру. Внаслідок атаки загинули три людини, двоє були травмовані. Також повністю зруйновано приватний будинок, пошкоджено багато автомобілів та виникли пожежі.

Внаслідок нічної атаки російських дронів на Київщині є руйнування та один постраждалий. Як повідомляє ДСНС, у Борисполі горіли квартира та приватний будинок, а також пошкоджено транспорт. Руйнування також зафіксовано в Малій Олександрівці, Фастівському та Обухівському районах, де уламки пошкодили житлові будинки.