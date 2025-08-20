Зеленський відреагував на нічну атаку і сказав, що треба зробити з Москвою

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці російської атаки у ніч пороти 20 серпня та наслідки ударів. Глава держави наголосив на необхідності тиску на Москву.

Про це Зеленський написав у Мережі.

Президент поінформував, що через нічну атаку дронами по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. Після ударів по допомогу звернулася родина з пораненими дітьми віком п’ять місяців, чотири роки та шість років.

Водночас у Костянтинівці на Донеччині через ударом КАБа пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. Під завалами досі перебувають щонайменше троє людей, триває рятувальна операція.

Також, зазначив Зеленський, росіяни влаштували підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області. Обстрілював ворог і Чернігівську, Харківську, Полтавську області. Загалом РФ випустила по Україні понад 60 дронів і балістичну ракету.

«Все це — демонстративні удари, які лише підтверджують необхідність тиску на Москву, необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою», — наголосив президент України.

Він подякував усім партнерам, хто допомагає зупинити війну.

«Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня російська армія масовано актувала «Шахедами» Охтирку. Ворог пошкодив житлові будинки та поранив 12 людей.

А через удару дронами по Одещині в Ізмаїлі пошкоджено об’єкти інфраструктури та виробничі приміщення, зокрема — припортову інфраструктуру. Спалахнула велика пожежа на об’єкті паливно-енергетичної інфраструктури.