Зеленський відреагував на нічну атаку та заявив про пакет допомоги до 24 лютого

Володимир Зеленський / © Associated Press

За цей тиждень росіяни випустили по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет, майже всі з них балістичні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні під ударом ворога була Одещина, Донеччина, Запоріжжя та Сумщина. Як і раніше, головна ціль цих ударів — енергетика. Росіяни навмисно комбінують удари так, щоб знищити нашу генерацію, підстанції, мережу. Багато ударів було по житловій інфраструктурі. Значну частину ракет наші воїни збивають, але, на жаль, не всі. Тому в захисті життя не може бути пауз», — зазначив він.

Окремо президент наголосив про допомогу України до 24 лютого:

«У Мюнхені ми домовилися з лідерами Берлінського формату про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого».

Крім того, Зеленський попередив про новий масований удар по Україні. Ймовірно, росіяни битимуть по нашій енергетиці.

Що відомо про нічну атаку

Російські дрони атакували інфраструктуру української залізниці в Одеській та Дніпропетровській областях, повідомив вранці віцепрем’єр — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Так, в Одеській області внаслідок дронових ударів пошкоджено будівлі на території депо «Укрзалізниці».

«На території виникла масштабна пожежа — зайнявся вагон-цистерна. Усі профільні екстрені служби працювали над ліквідацією наслідків — пожежу ліквідовано», — уточнив міністр.

Російські окупаційні війська також атакували дронами-камікадзе та артилерією Нікополь, Покровську та Марганецьку громади. Унаслідок ударів 40-річний чоловік та троє жінок дістали поранення. Спалахнула пожежа у легкових автомобілях, пошкоджені приватні будинки.

В Одесі на місцях влучання виникали пожежі, для ліквідації наслідків було залучено понад 100 рятувальників. Росіяни атакували Одесу практично всю ніч.