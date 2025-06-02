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Зеленський відреагував на перемогу опозиційного кандидата на виборах в Польщі
Зеленський очікує на плідну співпрацю із Навроцьким.
Президент України Володимир Зеленський привітав опозиціонера, кандидата правоконсервативної партії "Право і справедливість" Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах в Польщі.
Про це український лідер написав у соцмережі X.
Глава держави наголосив: Польща, яка "зберігає силу національного духу та віру в справедливість", була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що "захищає свободу і гідність для кожної нації".
Зеленський чекає на "незмінно плідну співпрацю” з Польщею і особисто з новим президентом країни.
"Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру", — додав президент України.
Нагадаємо, Кароль Навроцький переміг у другому турі президентських виборів у Польщі. Опрацьовано 100% протоколів. Кандидат-опозиціонер отримав підтримку 50,89% виборців, його опонент-ліберал і мер Варшави Рафал Тшасковський має 49,11% голосів виборців.
Що відомого про нового президента сусідньої Польщі та що він заявляв про Україну, читайте у нашому матеріалі.