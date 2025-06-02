Зеленський відреагував на перемогу опозиційного кандидата на виборах в Польщі

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський привітав опозиціонера, кандидата правоконсервативної партії "Право і справедливість" Кароля Навроцького з перемогою на президентських виборах в Польщі.

Про це український лідер написав у соцмережі X.

Глава держави наголосив: Польща, яка "зберігає силу національного духу та віру в справедливість", була і залишається опорою регіональної та загальноєвропейської безпеки й сильним голосом, що "захищає свободу і гідність для кожної нації".

Реклама

Зеленський чекає на "незмінно плідну співпрацю” з Польщею і особисто з новим президентом країни.

"Зміцнюючи одне одного на нашому континенті, даємо більше сил Європі в глобальній конкуренції та наближаємо досягнення реального й тривалого миру", — додав президент України.

Нагадаємо, Кароль Навроцький переміг у другому турі президентських виборів у Польщі. Опрацьовано 100% протоколів. Кандидат-опозиціонер отримав підтримку 50,89% виборців, його опонент-ліберал і мер Варшави Рафал Тшасковський має 49,11% голосів виборців.

Що відомого про нового президента сусідньої Польщі та що він заявляв про Україну, читайте у нашому матеріалі.

Реклама

Дата публікації 14:55, 26.05.25 Кількість переглядів 27 Перша крапка в українсько-польській експедиції! На Тернопільщині знайшли кістки 42 людей