Зеленський відреагував на слова Путіна про шлях України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що мета Києва вступити до Євросоюзу є його «законним вибором».

Про це глава Української держави висловився на брифінгу в Ужгороді.

«Нарешті ми чуємо сигнали з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність з такою затримкою«, — прокоментував висловлювання Путіна Зеленський.

Він додав, що «до такої простої думки» Росія прямувала ще від 2013 року. Але зараз, наголосив президент України, це треба почути і деяким іншим «великим друзям» Москви у Європі.

«Якщо навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, особливо Угорщини, щодо кластерів перемовин (про вступ України до ЄС — ред.), виглядають дійсно дивно», — сказав Зеленський.

Він не бачить причин для блокування вступу до ЄС з боку Будапешта, адже Київ виконує усі рекомендації Євросоюзу.

За словами глави держави, це питання обговорювалося під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом і той пообіцяв працювати над розблокуванням процесу вступу України до ЄС.

Нагадаємо, 2 вересня Путін заявив, що Росія начебто ніколи не заперечувала проти членства України у ЄС, водночас Москва вважає «неприйнятним членство України в НАТО». Диктатор пояснив свою позицію тим, що ЄС не є військово-політичним блоком.

До слова, Угорщина вигадала нові причини для блокування вступу України до ЄС. Очільник угорського МЗС Петер Сіярто заявив, що це дозволить «українській мафії» потрапити до його країни, знищить її фермерів та продовольчу безпеку.