ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
658
Час на прочитання
2 хв

Зеленський відреагував на удари Росії та розповів про постраждалу дитину

Президент закликав партнерів активізувати постачання ППО для захисту країни.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент Украъни Володимир Зеленський

Президент Украъни Володимир Зеленський / © Associated Press

У ніч проти 7 липня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 101 ударний дрон, переважно іранського виробництва типу «Шахед». Внаслідок ударів постраждали десятки людей, зокрема діти, є загиблі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

«Із ночі тривають аварійно-рятувальні роботи на Донеччині та Дніпровщині. У Харкові розбирають завали після удару по житлових багатоповерхівках. Двадцять сім людей поранено, серед них три дитини. Наймолодшій, дівчинці, всього три роки. Трьох людей госпіталізували. На жаль, в Одесі загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким», — зазначив глава держави.

За його словами, багато регіонів України постраждали, а зранку в окремих областях знову оголошувалася повітряна тривога через нові атаки дронів. Загалом за минулий тиждень Росія застосувала близько 1270 дронів, 39 ракет і майже тисячу авіаційних бомб (КАБів).

Президент наголосив на важливості підтримки партнерів, зокрема щодо постачання систем протиповітряної оборони. «Дуже розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися. ППО — це головне для захисту життя».

Також він повідомив, що Україна активно розвиває власне виробництво озброєння. «Уже доволі динамічно реалізовуємо домовленості про інвестиції в наше власне виробництво зброї, зокрема всіх типів дронів. Особлива увага — дронам-перехоплювачам. Контрактуємо по максимуму. Дякую всім партнерам, хто допомагає».

© ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 7 липня Росія здійснила масовану атаку безпілотниками по Україні. Під ударами опинилися Київ, Харків, Одеса та Сумщина. Є загиблі та поранені, зокрема діти. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, авто та об’єкти енергетики.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie