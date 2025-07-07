Зеленський відреагував на удари Росії та розповів про постраждалу дитину

Президент Украъни Володимир Зеленський / © Associated Press

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У ніч проти 7 липня Росія здійснила масовану атаку на Україну, випустивши 101 ударний дрон, переважно іранського виробництва типу «Шахед». Внаслідок ударів постраждали десятки людей, зокрема діти, є загиблі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

«Із ночі тривають аварійно-рятувальні роботи на Донеччині та Дніпровщині. У Харкові розбирають завали після удару по житлових багатоповерхівках. Двадцять сім людей поранено, серед них три дитини. Наймолодшій, дівчинці, всього три роки. Трьох людей госпіталізували. На жаль, в Одесі загинула людина. Мої співчуття рідним та близьким», — зазначив глава держави.

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За його словами, багато регіонів України постраждали, а зранку в окремих областях знову оголошувалася повітряна тривога через нові атаки дронів. Загалом за минулий тиждень Росія застосувала близько 1270 дронів, 39 ракет і майже тисячу авіаційних бомб (КАБів).

Президент наголосив на важливості підтримки партнерів, зокрема щодо постачання систем протиповітряної оборони. «Дуже розраховуємо, що партнери виконають усе те, про що ми домовлялися. ППО — це головне для захисту життя».

Також він повідомив, що Україна активно розвиває власне виробництво озброєння. «Уже доволі динамічно реалізовуємо домовленості про інвестиції в наше власне виробництво зброї, зокрема всіх типів дронів. Особлива увага — дронам-перехоплювачам. Контрактуємо по максимуму. Дякую всім партнерам, хто допомагає».

© ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ніч проти 7 липня Росія здійснила масовану атаку безпілотниками по Україні. Під ударами опинилися Київ, Харків, Одеса та Сумщина. Є загиблі та поранені, зокрема діти. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, авто та об’єкти енергетики.

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