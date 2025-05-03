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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський відреагував на заяви США щодо виходу з переговорного процесу

Президент наголошує, що перший крок до миру - це припинення вогню.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський. / © Офіс президента України

Сполучені Штати Америки можуть мати думки щодо виходу з переговорного процесу. Подібні сигнали свідчать про те, що “все дуже важко”.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

“Бачите, як складно зробити навіть перший крок, - припинення вогню. Уявіть собі - всі розуміють, що питання територій, санкцій - як це буде складно. Тому є такі сигнали. Напевно, після того як домовляться про ceasefire, деякі країни будуть хотіти, щоб ми з рускіми залишилися сам на сам. Це такі сигнали”, - висловився український лідер.

Разом з тим Зеленський висловив упевненість, що “все одно Європа буде поруч, є багато питань, які пов'язані”.

Заяви про вихід США з переговорів

Днями речниця Державного департаменту США Теммі Брюс зробила заяву про те, що Америка виходить з переговорів України та РФ. Коли у ЗМІ з’явилося купа здогадок "- що і до чого”, вона уточнила, що малося на увазі під їхньою заявою. За її словами, наразі ситуація не дійшла до такого рішення. Окрім того, гіпотетична відмова Вашингтона від посередництва не означатиме, що Штати відмовляються допомагати у врегулюванні.

В американському Держдепі наголошують, що подальші кроки США будуть залежати від прогресу або ж його відсутності в переговорах. Тим часом рішення щодо можливого виходу з переговорів щодо України буде ухвалювати американський президент Дональд Трамп.

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