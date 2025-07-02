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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський відреагував на повідомлення про призупинення постачання озброєння від США

Зеленський підтвердив діалог зі США щодо оборонної підтримки.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/kyivoda

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ і Вашингтон на робочому рівні уточнюють усі деталі майбутніх постачань оборонної допомоги, включно з компонентами протиповітряної оборони (ППО).

Про це йдеться у вечірньому зверненні голови держави в Telegram.

«Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компонента ППО. Так чи інакше маємо забезпечити захист для наших людей», — сказав глава держави у вечірньому зверненні 2 липня.

За його словами, відповідні доповіді надали міністри оборони та закордонних справ.

Також, як зазначив Зеленський, Україна обговорює подальші кроки у відносинах з Європейським Союзом у контексті головування Данії в Раді ЄС у поточному півріччі.

«Готуємо з Данією та іншими партнерами нові угоди про виробництво зброї, спільне виробництво, і готуємо новини щодо наших дронів-перехоплювачів», — додав президент.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що США тимчасово призупинили частину військової допомоги Україні, щоб переглянути власні оборонні запаси та розставити пріоритети у сфері безпеки. В Білому домі зазначили, що рішення ухвалене в інтересах самих США. Міноборони України заявило, що офіційних повідомлень про зміни не отримувало. Для з’ясування деталей МЗС викликало тимчасового повіреного США. Наразі між країнами тривають консультації на різних рівнях.

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