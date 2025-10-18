Зеленський відверто озвучив своє ставлення до Путіна

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ненавидить російського президента Володимира Путіна так само, як він його.

Про це він сказав журналістам після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, який раніше пояснював неможливість тристоронньої зустрічі неприязними стосунками між російським та українським лідерами.

Зеленський нагадав, що Трамп сказав, що «Путін ненавидить його».

«Я вважаю дивним, якби вони [влада Російської Федерації] хотіли вбити усіх нас, а в мене було б якесь інше ставлення до цієї людини [президента РФ Володимира Путіна]. В мене аналогічне ставлення до цієї людини», — наголосив український президент.

При цьому він додав, що не йдеться про почуття чи емоції.

«Для мене і для кожного українця — вони на нас напали і вони для нас ворог. Вони не хочуть зупинятися. Це навіть не про те, що хтось когось ненавидить. Хоча безумовно ми ненавидимо ворога», — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі президент України Володимир Зеленський наголосив, що для початку мирних переговорів з Росією необхідно забезпечити припинення вогню.