Зеленський відверто розповів, як насправді спілкується з Трампом: "Я один з небагатьох"

Зеленський / © Facebook/Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має добрі стосунки з президентом США Дональдом Трампом. Усе через те, що він здатний говорити правду.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю телеканалу RAI.

За його словами, це дозволяє Україні отримувати не лише військову підтримку, а й визнання досвіду, здобутого під час війни.

Реклама

«У кого кращі стосунки з Трампом, ніж у мене? Я один з небагатьох людей, хто говорить йому те, що думає. Небагато людей можуть сказати президенту Сполучених Штатів, що він не завжди правий», — акцентував український лідер.

Президент додав, що підтримка США важлива не лише у військовому сенсі.

«Їм також потрібні ми та наш досвід, набутий за ці роки війни», — завершив Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що США проігнорували докази співпраці РФ та Ірану з метою атак на критично важливу інфраструктуру та розташування американських баз. «Чи відчули ми реакцію Сполучених Штатів на Росію, реакцію "вони повинні все це зупинити?" Проблема в тому, що вони довіряють Путіну. І це ганьба», — сказав Зеленський.