Зеленський відверто розповів про вибори та чи буде референдум щодо мирної угоди

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не говорить про проведення референдуму щодо можливих домовленостей про мир, а вибори можливі лише за умови припинення вогню та створення безпекової інфраструктури.

Про це глава держави сказав журналістам, коментуючи питання виборів та суспільного волевиявлення на тлі переговорів щодо завершення війни.

За словами Зеленського, питання референдуму наразі не стоїть на порядку денному, оскільки йдеться про складні документи та складні рішення. Президент наголосив, що влада намагається не ускладнювати життя українців додатковими політичними процесами в умовах війни.

Водночас він визнав, що тема виборів уже обговорювалася в суспільстві, зокрема після ініціативи Сполучених Штатів. Зеленський підкреслив, що готовий до проведення виборів, однак зауважив: ключовим є не формальний процес, а їхня легітимність.

Президент наголосив, що для проведення виборів необхідні зміни в законодавстві, узгоджені дії парламенту та, передусім, створення безпекової інфраструктури. За його словами, вибори можливі лише за умови припинення вогню на визначений період.

«Для цього потрібно припинення вогню — на 60–90 днів або інший термін, який буде погоджений із партнерами. Якщо буде режим тиші, ми готові до виборів», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що потрібно провести президентські вибори в Україні, бо, мовляв, їх «давно не було».

Володимир Зеленський у відповідь неочікувано заявив, що готовий до виборів, і звернувся до США та європейських партнерів з проханням гарантувати безпеку для їхнього проведення.