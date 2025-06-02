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Зеленський відверто сказав, чого слід чекати від РФ на переговорах у Стамбулі
Володимир Зеленський висловив сумнів щодо готовності Росії до продуктивного діалогу.
Президент України Володимир Зеленський сказав, що не впевнений у готовності росіян до продуктивного діалогу на зустрічі у Стамбулі 2 червня.
Про це глава держави заявив під час візиту до Вільнюса цього ж дня.
«Зараз у Стамбулі працює наша команда. Вранці я розмовляв з міністром оборони: вони готуються до зустрічі. Не впевнений, що росіяни готові до продуктивного діалогу», — сказав Зеленський.
Водночас, наголосив він, слід завжди розраховувати на якісь рішення.
«Важливе безумовне припинення вогню та гуманітарні питання, як-от повернення дітей, і, звісно, обмін полоненими, звільнення цивільних, журналістів, політв’язнів. Важливо повернути їх усіх цілими — це найголовніше», — зазначив президент України.
Нагадаємо, раніше в МЗС повідомили, що українська делегація прибула до Стамбула для другого раунду переговорів з РФ про мир. Зустріч запланована на другу половину дня.
Напередодні Зеленський назвав очікування від цих переговорів з РФ. Так, президент сказав що українська делегація спробує досягти прогресу на шляху до миру, і що Київ надалі пропонує Москві повне, безумовне припинення вогню.
До слова, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, Росія навмисно гальмує процес мирного врегулювання, і другий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня навряд чи призведе до суттєвого прогресу.