Зеленський відверто сказав, чи достатньо в України F-16 для гарантування безпеки

Винищувач F-16 / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наявна у держави кількість винищувачів F-16 недостатня для гарантування безпеки країни.

Про це глава держави розповів під час спільної з генсеком НАТО Марком Рютте пресконференції в Києві 22 серпня.

«Поговоримо з вами про літаки, наприклад, про літаки F-16. Дуже дякую всім партнерам і за кардинацію, за те, що у нас є такий повітряний флот, або початок. Він ще повністю… ми не маємо всіх тих літаків, які нам потрібні. Але ми знаємо, що це літаки, їх не вистачить, щоб гарантувати нам безпеку в небі», — повідомив Зеленський.

Президент додав, що «є та кількість, яка нам потрібна», але поки поки що він не готовий про це говорити.

«Потрібно, щоб ми всі були на одному боці, щоб партнери так само розділяли — вони розділяють в принципі — ту присутність, яка нам потрібна, який повітряний флот нам потрібен. На все це потрібно, окрім політичної волі, що — номер один, окрім можливості виробника — це номер два, тому що ви хочете отримати реальну допомогу, а не через 20 років, коли це буде вироблено…» — висловився глава держави.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що на зустрічі в Білому домі 18 серпня обговорювалися гарантії безпеки для України, які мають надати європейські держави у координації з Вашингтоном.

Згодом Трамп заявив, що не збирається відправляти до України американські війська як миротворців у межах гарантій безпеки. За його словами, Франція, Німеччина та Британія розглядають можливість розгортання своїх військ, водночас американська підтримка може бути у формі повітряних сил.

21 серпня військове керівництво США та представники кількох країн ЄС представили своїм радникам з національної безпеки напрацьовані військові сценарії щодо гарантій безпеки для України. Серед варіантів — відправлення європейських військ до України та американська авіаційна підтримка.