Зеленський відверто зізнався, що буде з війною без підтримки США

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Без Сполучених Штатів Америки Україна не зможе перемогти у війні проти агресорки Російської Федерації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News.

«Якщо ми говоримо: чи можемо перемогти без американської підтримки? Ні. Без американської підтримки ми не зможемо захистити небо. Навіть зараз це дуже складно. Підтримка Америки ракетами для ППО дуже корисна і потужна. На полі бою ми застосовуємо зброю, яку купуємо в Америки, — боєприпаси, артилерія тощо. Без цього ми не зможемо перемогти», — наголосив глава держави.

За його словами, Росія застосовує сотні й тисячі дронів та ракет. Навіть за нинішнього рівня допомоги, наголошує Зеленський, захист повітря залишається надзвичайно складним.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявляв про важливість розвідданих, які надають Україні США. З його слів, країна критично залежна у двох напрямках — космічної зйомки, а також радіолокаційної і оптичної. В інших аспектах розвідки Україна переважно спирається на власні можливості.