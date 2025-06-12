Володимир Зеленський / © скриншот з відео

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Зеленський вказав на єдиний крок, після якого Путін захоче говорити про мир. На його думку, США мають ввести санкції проти Росії.

Про це сказав глава держави Володимир Зеленський в інтерв’ю WELT.

У матеріалі йдеться про те, що після ескалації в Овальному кабінеті Зеленський уникав критики американського президента. Він неодноразово довго і ретельно думав, перш ніж відповісти. Спочатку висловився про те, що «історично для нього не може бути нічого важливішого, ніж відновлення миру у світі». Хоча він не хоче диктувати пріоритети Трампа, пишуть аналітики, додав: «Але я думаю, що його місія як президента — зупинити Путіна, бо він може це зробити».

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«Трамп має запровадити санкції, щоб Путін одразу сказав: „Давайте поговоримо про припинення війни“. Інакше не буде», — сказав Зеленський.

Зеленський має на увазі пакет санкцій, яким Трамп неодноразово погрожував Москві, але досі не запровадив.

Як ми писали раніше, для того, щоб примусити РФ та Путіна до миру, закликів Трампа та погроз санкціями недостатньо. Потрібні конкретні та ефективні заходи у військовому, економічному та політичному напрямку.

Зокрема, йдеться про надання Україні ракет Tomahawk, ATACMS, літаків, БМП M2 Bradley і танків Leopard; РЕБів та боєприпасів. Також потрібен економічний тиск на російську еліту. Важливим аспектом санкції щодо енергетики, які мають вплинути на російські нафту та газ.

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