Зеленський влаштував раптове турне на Близькому Сході: що пропонує і хоче натомість

Володимир Зеленський у Саудівській Аравії / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розпочав несподіване турне країнами Перської затоки з унікальною оборонною пропозицією. Київ готовий ділитися досвідом перехоплення дронів в обмін на дефіцитні американські ракети.

Про це пише Bloomberg.

Зеленський заявив, що має намір провести «важливі зустрічі», повідомивши про свій приїзд до Саудівської Аравії 26 березня.

«Ми цінуємо підтримку і підтримуємо тих, хто готовий працювати з нами задля безпеки», — наголосив він.

Водночас глава держави не став розкривати подробиці поїздки. За інформацією поінформованих джерел, вона передбачає візити й до інших країн регіону.

Як передає AFP із посиланням на високопосадовця, Україна готується укласти із Саудівською Аравією угоду, що стосується повітряної безпеки.

Від початку війни з Іраном Київ прагне використати свій досвід у сфері боротьби з дронами, направляючи до країн Перської затоки спеціалізовані команди для консультацій щодо протидії атакам, які вже завдали значної шкоди енергетичній інфраструктурі регіону.

Український президент запропонував обміняти ці напрацювання на підтримку у забезпеченні дорогими й дедалі дефіцитнішими ракетами американського виробництва, які залишаються єдиним ефективним засобом протидії швидкісним російським балістичним ракетам.

Разом із Зеленським до Саудівської Аравії прибув головний переговірник України Рустем Умєров, який раніше цього місяця вже очолював українську делегацію в регіоні. Також Україна направила понад 200 військових фахівців до кількох країн Близького Сходу, щоб допомогти їм захиститися від іранських дронів у межах протистояння зі США.

Ця поїздка відбувається на тлі складнощів Києва у залученні нових зобов’язань від союзників по НАТО щодо закупівлі критично важливого американського озброєння. Водночас ключовий кредит Європейського Союзу для України на суму 90 млрд євро опинився під питанням через вето Угорщини.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський повідомив, що Україна та Саудівська Аравія підписали документ про оборонну співпрацю, який створює базу для інвестицій, технологічного партнерства та обміну досвідом у боротьбі з атаками. Окрім оборони, сторони обговорили ситуацію на Близькому Сході, співпрацю Росії з Іраном та взаємодію в енергетичній сфері.