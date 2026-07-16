Колишній голова ОСББ та "Укрнафти" готується очолити Кабмін: Зеленський вже звернувся до Ради з пропозицією

Сергій Корецький. Фото: Facebook

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Сергія Корецького прем’єр-міністром.

На сайті парламенту вказано, що документ №15414 внесли 15 липня.

12 липня Зеленський розповів, що зустрівся з Корецьким та подякував «за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній — „Укрнафти“ та „Нафтогазу“.

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Зеленський заявив, що після проведених консультацій Сергій Корецький є найпідготовленішою людиною на посаду премʼєр-міністра України. За словами глави держави, ключовим завданням нового уряду має стати підготовка країни до зимового періоду.

Після інформації про майбутні кадрові зміни в уряді Сергія Корецького називають основним претендентом на посаду премʼєр-міністра.

Сергій Корецький — що про нього відомо

48-річний Сергій Корецький народився у Луцьку, там навчався в Державному технічному університеті. Кар’єру почав охоронцем у групі «Континіум» Ігоря Єремеєва наприкінці 1990-х, згодом пройшов шлях до гендиректора керівної компанії й у 2013-му очолив мережу заправок WOG.

2018 року звільнився і заснував кавовий бренд Idealist.

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У листопаді 2022 року очолив «Укрнафту» й «Укртатнафту».

28 квітня 2025 року наглядова рада обрала його СЕО групи «Нафтогаз» за підсумками відкритого конкурсу.

Цікава деталь про Корецького, він 2025 року працював у ОСББ власного будинку головою, і отримував зарплату 6 тисяч гривень.

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