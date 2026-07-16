ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
474
Час на прочитання
1 хв

Колишній голова ОСББ та "Укрнафти" готується очолити Кабмін: Зеленський вже звернувся до Ради з пропозицією

Очікується, що парламент розгляне питання призначення нового глави уряду 16 липня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Сергій Корецький. Фото: Facebook

Сергій Корецький. Фото: Facebook

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення Сергія Корецького прем’єр-міністром.

На сайті парламенту вказано, що документ №15414 внесли 15 липня.

12 липня Зеленський розповів, що зустрівся з Корецьким та подякував «за ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній — „Укрнафти“ та „Нафтогазу“.

Зеленський заявив, що після проведених консультацій Сергій Корецький є найпідготовленішою людиною на посаду премʼєр-міністра України. За словами глави держави, ключовим завданням нового уряду має стати підготовка країни до зимового періоду.

Після інформації про майбутні кадрові зміни в уряді Сергія Корецького називають основним претендентом на посаду премʼєр-міністра.

Сергій Корецький — що про нього відомо

48-річний Сергій Корецький народився у Луцьку, там навчався в Державному технічному університеті. Кар’єру почав охоронцем у групі «Континіум» Ігоря Єремеєва наприкінці 1990-х, згодом пройшов шлях до гендиректора керівної компанії й у 2013-му очолив мережу заправок WOG.

2018 року звільнився і заснував кавовий бренд Idealist.

У листопаді 2022 року очолив «Укрнафту» й «Укртатнафту».

28 квітня 2025 року наглядова рада обрала його СЕО групи «Нафтогаз» за підсумками відкритого конкурсу.

Цікава деталь про Корецького, він 2025 року працював у ОСББ власного будинку головою, і отримував зарплату 6 тисяч гривень.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
474
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie