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Зеленський: ворог майже три тисячі разів порушив обіцянку тиші за добу
Загалом на фронті відбулося 96 російських штурмових дій
Загальна кількість порушень російською армією російської ж обіцянки тиші за цю добу — 2935.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у повідомленні у соцмережах з посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
Найбільше обстрілів і штурмових дій – на Покровському напрямку.
На Курському напрямку також не поширилася російська обіцянка повної тиші.
Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли українських позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони.
Нагадаємо, що великоднє "перемир’я" закінчилося, а російський диктатор Володимир Путін не дав наказу для продовження.