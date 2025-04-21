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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський: ворог майже три тисячі разів порушив обіцянку тиші за добу

Загалом на фронті відбулося 96 російських штурмових дій

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Загальна кількість порушень російською армією російської ж обіцянки тиші за цю добу — 2935.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у повідомленні у соцмережах з посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Найбільше обстрілів і штурмових дій – на Покровському напрямку.

На Курському напрямку також не поширилася російська обіцянка повної тиші.

Загалом по фронту відбулося 96 російських штурмових дій, 1882 обстріли українських позицій, і зокрема 812 з важкого озброєння, більш ніж 950 разів застосовувалися російські FPV-дрони.

Нагадаємо, що великоднє "перемир’я" закінчилося, а російський диктатор Володимир Путін не дав наказу для продовження.

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