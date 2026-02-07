Зеленський вперше після переговорів назвав чіткі терміни закінчення війни: коли може настати мир і від чого це залежить

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Війна для України залишається питанням виживання держави, однак дипломатичний шлях завершення конфлікту все ще розглядається як можливий.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент висловив надію, що мир в Україні настане зовсім скоро і пояснив, як це пов’язано з виборами в США.

Реклама

«Що стосується американців, то у них, напевно, просто буде інший пріоритет — Конгрес. І ми розуміємо з вами, що весь свій час вони будуть віддавати саме внутрішнім процесам — виборам, зміні настроїв в суспільстві їхньому. Вибори для них точно важливіше. Не будемо наївними. І вони говорять, що вони хочуть все зробити до червня. І вони будуть робити все, щоб війна так і закінчилася. І хочуть чіткий графік всіх подій», — сказав він.

«В принципі, ми давно пропонували американській стороні мати справді чіткий Sequence Plan. Щоб всі розуміли, на що йдуть сторони, в який момент, на яких етапах. Щоб війна не розтягувалася, бо ми дійсно хочемо закінчити війну та гарантувати безпеку. Ось і все. Якщо дійсно „рускіє“ готові війну закінчити, то справді важливо зафіксувати, в які терміни», — додав він.

Що відомо про переговори в ОАЕ

5 лютого в Абу-Дабі в ОАЕ стартував другий день переговорів у форматі Україна-РФ-США, який стартував 4 лютого.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов сказав, що переговори минули «дійсно конструктивно». Також він подякував США та ОАЕ за якісну організацію та посередництво.

Реклама

Очільник української делегації Рустем Умєров повідомляв, що тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі 4−5 лютого мали конструктивний характер і були присвячені пошуку умов для тривалого миру, зокрема обговорювалися механізми перемир’я та контроль за припиненням бойових дій.

Дежсекретар США Марко Рубіо за результатами перемовин 4 лютого заявив, що складні питання залишаються нерозв’язаними, але Штати будуть робити усе для «прориву».

Зазначимо, переговори відбувалися на тлі чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії на Україну.