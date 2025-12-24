Зеленський вперше розкрив зміст 20 пунктів договору про мир

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський вперше розповів, що ж міститься у таємничому мирному плані з 20 пунктів.

Про це глава держави сказав у розмові з журналістами.

За його словами, це — попередній драфт базового документа про закінчення війни, політичний документ між Україною, Америкою, Європою та РФ.

Реклама

«Думаю, завтра ми будемо мати реакцію „руских“ після того, як з ними поговорить американська сторона, і тоді ми будемо розуміти наші наступні кроки та можливі часові рамки для тих чи інших рішень. Ми готові до зустрічі зі Сполученими Штатами на рівні лідерів для вирішення сенсетивних питань. Такі речі як територіальні питання треба проговорювати на рівні лідерів», — заявив Зеленський.

Президент пояснив, що базових 20 пунктпх політичного документу можуть бути посилання на інші можливі документи чи угоди, що з’являться на основі рамкових домовленостей.

Пункт 1

Суверенітет України буде перепідтверджено.

Пункт 2

Повна та беззаперечна угода про ненапад між Росією та Україною. Зазначається, що для підтримки довгострокового миру буде створено механізм моніторингу для контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, забезпечення раннього повідомлення про порушення та усування конфліктів.

Реклама

Пункт 3

Україна отримає міцні гарантії безпеки.

Пункт 4

Чисельність Збройних Сил України лишатиметься на рівні 800 тисяч у мирний час.

Пункт 5

США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які віддзеркалюватимуть статтю 5.

За словами Зеленського, є підпункти цього пункту, а саме:

Реклама

А. Якщо Росія вторгнеться в Україну, на додаток до скоординованої військової відповіді, будуть відновлені всі глобальні санкції проти Росії.

B. Якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії, гарантії безпеки будуть вважатись недійсними. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні, гарантії безпеки вступлять в силу.

С. США отримають компенсацію за гарантії безпеки.

«Ми просто не розуміємо, що це значить, і ми піднімаємо це питання. Зараз це викреслено», — пояснив президент

Пункт D. Двосторонні безпекові гарантії не виключені за цією угодою.

Зеленський пояснив, що йдеться можливості двосторонніх угод з країнами, які готові в тому чи іншому вигляді брати участь в гарантуванні безпеки.

Пункт 6

Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах, всіх необхідних документах, включаючи ратифікацію переважною більшістю голосів у Державній Думі.

Пункт 7

Україна стане членом Європейського Союзу у певний конкретно визначений час, а також отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи.

Реклама

Пункт 8

В цьому пункті йдеться про міцний пакет глобального розвитку для України, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання, і це буде охоплювати широкий спектр економічних сфер,

9 пункт

Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення української економіки, реконструкції пошкоджених районів та регіонів, гуманітарних питань. Метою буде залучення 800 мільярдів доларів за рахунок акціонерного капіталу, грантів, боргових зобов’язань, внесків приватного сектору.

Пункт 10

Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США.

Пункт 11

Україна підтверджує, що вона залишатиметься без’ядерною державою, згідно з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

Реклама

Пункт 12

Зеленський зізнався, що питання ЗАЕС — це перший пункт, щодо якого сторони поки що фактично не знайшли компроміс.

За пропозицією Америки, Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами — Україна, США та РФ. Тобто США пропонують “33% на 33% на 33%”. І американці – як головний менеджер цього спільного підприємства.

Компромісна пропозиція України така: Запорізька електростанція експлуатується спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна. 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% – США самостійно визначає свій розподіл.

Пункт 13

Обидві країни зобов’язуються впроваджувати освітні програми, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.

Реклама

Зеленський не уточнив, але скоріше за все, цей пункт має на увазі права російської мови і привілеї для УПЦ Московського патріархату.

Найскладніший пункт 14 — території

В Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення.

Зеленський підтвердив, що росіяни вимагають вивести ЗСУ із Донецької області.

«А американці пробують знайти шлях, щоб це був „не вихід“ — тому що ми проти виходу — вони хочуть знайти в цьому демілітаризовану зону або вільну економічну зону, тобто такий формат, який може забезпечити погляди обох сторін. Ми вважаємо, що вільна економічна зона — це потенційна можливість суверенної держави обирати такий шлях», — сказав він.

Реклама

Водночас, Зеленський наголосив, що економічна зона має бути демілітаризованою зоною, тому РФ має вивести звідти свою армію.

Крім того, у документі йдеться, що РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.

Пункт 15

Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як Російська Федерація, так і Україна зобов’язуються не змінювати ці домовленості силою.

Пункт 16

Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. В рамках цієї угоди Кінбурнська коса буде демілітаризована.

Реклама

Пункт 17

Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет. І є підпункти.

Підпункт А — усіх військовополонених, що залишилися, включаючи засуджених російською системою з 2014 року та досі, буде обміняно за принципом всіх на всіх;

Підпункт B — усіх цивільних затриманих та заручників, включаючи дітей та політичних в’язнів, буде повернуто;

Підпункт C — будуть вжиті заходи для вирішення проблем і страждань жертв конфлікту.

Пункт 18

Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди.

Пункт 19

Ця угода буде юридично обов’язковою. Її виконання буде контролюватися, гарантуватися Радою миру, під головуванням президента Трампа. Україна, Європа, НАТО, Росія, Сполучені Штати будуть частиною цього механізму. За порушення будуть передбачені санкції.

Пункт 20

Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.

Реклама

Далі Україна винесе цю угоду на ратифікацію парламенту у форматі та/або проведе всеукраїнський референдум для схвалення у форматі «так» чи «ні». Україна може вирішити провести вибори одночасно з референдумом. Гарантії безпеки набудуть чинності лише за умови повної ратифікації угоди або її схвалення референдумом.

Раніше у Politico спрогнозували, що війна може закінчитися 2026 року і не на користь Києва.