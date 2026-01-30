Зеленський вперше висловився про «бусифікацію» і дав завдання Федорову

Михайло Федоров і Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Михайлу Федорову розв’язати проблему так званої «бусифікації». Глава держави назвав три ключові напрямки роботи міністра, серед яких також захист неба та реформа контрактів.

Про це Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами.

Президент описав три ключові завдання, які поставив перед Федоровим. Перше з них — закриття неба.

Закриття неба

«Номер один — закриття неба. Разом із Повітряними силами, з головкомом Сирським, з командувачем Кривоножком. Закриття неба важливе в будь-якому випадку, не залежно від того, як буде розвиватися ситуація. Це їх завдання на сьогодні. Дуже складне, але тому воно і номер один», — розповів глава держави.

Другим і третім завданнями є вирішення проблеми з «бусифікакцією» та невирішені питання з військовими контрактами.

Проблема «бусифікації» і контракти

«Пункт номер два: розібратися з питанням „бусифікац і ї». Пункт номер три: просив Палісу разом з Федоровим поставити крапку в невирішених питаннях щодо контрактної армії, всіх форматів контрактів, яких вже розроблено дуже багато. Контракти повинні реально працювати», — наголосив Зеленський.

Дрони та артилерія

Окремим питанням він назвав дрони та заміщення артилерії. Мета — не переплачувати, купуючи і БпЛА, і артилерію.

«Бо бюджет є бюджетом, а у нас розмір і артилерії зростає, і дронів — все зростає. Раніше так говорили військові: буде більше дронів — треба буде менше артилерії. Зараз запит, що дронів треба більше, артилерії також треба більше», — пояснив президент.

Як зауважив глава держави, є розуміння того, що це складне питання — далекобійний снаряд. А коротка артилерія вже не працює.

«Тому що кілл-зона вже більша, ширша, ніж можливість снаряду. Паліса з Федоровим працюють також і з Кабміном, тому що закриття неба пов’язане з енергетикою сьогодні», — додав Зеленський.

«Бусифікація» і проблеми з ТЦК: заяви політиків

Нагадаємо, попри те, що в Україні вже не перший рік фіксуються випадки силової мобілізації, яку називають «бусифікацією», нардеп Микита Потураєв заявляв, що більшість відповідних відео є російською ІПСО та підробками. Політик переконував, що значна частина таких роликів — це дипфейки або кадри, зняті на окупованих територіях.

Народний депутат Федір Веніславський також заявляв, що більшість критичних відео про діяльність ТЦК у соцмережах є продуктом штучного інтелекту.

У середині січня прем’єрка Юлія Свириденко повідомила, що перед Федоровим стоїть завдання підвищити мотивацію військових через контрактну службу та нівелювати негатив від примусової мобілізації. Вона визнала, що методи роботи ТЦК та СП негативно впливають на призов, проте назвала виправлення цієї ситуації надскладним викликом в умовах повномасштабної війни.