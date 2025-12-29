ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Політика
Зеленський вперше за п'ять років може поговорити з Путіним: деталі від Fox News

Олена Капнік
Володимир Путін і Володимир Зеленський.

Переговори між президентами США Дональдом Трампом і України Володимиром Зеленським можуть прокласти шлях до першої за понад п'ять років телефонної розмови між українським лідером і диктатором Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомило повідомило джерело Fox News Digital, яке знайоме з перебігом подій.

Зауважимо, що зустріч у Мар-а-Лаго була представлена ​​як крок вперед у мирних зусиллях, які очолює Трамп. Одна джерело видання повідомило, що забезпечення прямої телефонної розмови між Зеленським і Путіним стане «дипломатичною перемогою» для американського лідера.

«Якби Путін приєднався до телефонної розмови в неділю, це було б найбільшим досягненням у підготовці мирних переговорів і першим реальним кроком у мирному процесі», – повідомив анонімний співрозмовник Fox News Digital.

Зазначається, що Трамп, “здається, є найуспішнішим посередником”. Адже Путін і Зеленський “емоційно сприймають один одного”.

Джерело повідомило, що президент України перед зустріччю з американським колегою у неділю, ймовірно, відчував тривогу.

«Зеленський зазвичай дуже нервує перед такими розмовами з президентом Трампом. Він довго зосереджується та вивчає нотатки, які для нього готують Департамент міжнародної політики та Міністерство закордонних справ», - розповіло джерело.

Зауважимо, що російський “фюрер” Володимир Путін відмовляється розмовляти із Зеленським від липня 2020-го. Після цього український лідер неодноразово намагався поговорити з кремлівським господарем, але той відмовлявся. Співрозмовник Fox News розповів, що у серпні та вересні 2024-го начебто були можливості для розмови, але вони знову зникли після початку Курської операції ЗСУ.

Останній прямий контакт між двома лідерами відбувся після української операції проти російських найманців “Вагнера” у Білорусі. Київ хотів екстрадувати їх, але Мінськ передав їх Росії,

«Останній дзвінок між Зеленським і Путіним відбувся, коли Україна намагалася захопити групу російських бійців Вагнера. Операція провалилась», – сказало джерело і додало, мовляв, ще до того, як зв'язок повністю припинився, стосунки між двома лідерами були напруженими.

